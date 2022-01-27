Искусственный интеллект помог расшифровать 27 тысяч снимков КТ в больницах Солнечногорска

В больницах Подмосковья расширили применение искусственного интеллекта — теперь он помогает расшифровывать снимки, сделанные при помощи компьютерной томографии. Сначала результаты изучают медики, потом «машинный разум» уточняет результаты.

Анна — пациентка Солнечногорской больницы, которая пришла туда на компьютерную томографию легких. Диагноз ей поставил не только врач, но и программа с искусственным интеллектом. Медики по-прежнему включают томографы, общаются с пациентами и узнают про их основные жалобы. Затем к диагностике приступает и машина.

«Искусственный интеллект не может давать заключения, ставить свою подпись под протоколом, как это делает врач, берет на себя ответственность. Поэтому это называется предсказание. Довольно точно, да», — поделилась врач-рентгенолог ГБУЗ МО «Солнечногорская областная больница» Виктория Шимко.

Такое своеобразное сотрудничество врачей и искусственного интеллекта продолжается уже на протяжении двух лет. Теперь компания-разработчик «СберМедИИ» решила подвести промежуточные итоги. Авторы программы долго работали над тем, чтобы она смогла отыскивать на снимках поражение легких. Если у пациента вирусная пневмония, то искусственный разум успешно находит очаги.

«Сейчас наше аппаратное обеспечение показывает точность более 96%. Мы установили наше программное обеспечение для помощи врачам в более чем в 10 лечебно-профилактических учреждениях Московской области. Стараемся сделать жизнь врачей легче», — рассказал руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «СберМедИИ» Евгений Крюков.

Однако последнее слово все равно остается за врачами-рентгенологами. Они могут или подтвердить, или опровергнуть предсказания программы. Дело в том, что находить поражения она уже научилась, а вот с какой болезнью они связаны, распознать пока не может. Однако при таком взаимодействии с искусственным интеллектом за минувший год в одном только Солнечногорске сделали и расшифровали порядка 27 тысяч снимков.