03 августа 2023, 17:44
Искусственный интеллект помог автоматизировать контроль за чистотой в Подмосковье
Автомобили, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, используют для выявления нарушений чистоты в Подмосковье с сентября прошлого года. С января они выявили 77,8 тысячи недочетов.
Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, самыми распространенными дефектами стали нарушение дорожной разметки во дворах, ямы на дорогах и мусор на контейнерных площадках.
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«Если коммунальные организации не устранили замечания в установленные сроки, то привлекаются к административной ответственности: с начала года было вынесено 937 постановлений, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила более 44 миллионов рублей», — сказала она.
Больше всего нарушений искусственный интеллект выявил в Домодедове, Химках и Одинцове.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.
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Благоустройство
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