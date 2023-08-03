Подмосковье 03 августа 2023, 17:44 Искусственный интеллект помог автоматизировать контроль за чистотой в Подмосковье ГУСТ МО

Читать 360tv в

Автомобили, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, используют для выявления нарушений чистоты в Подмосковье с сентября прошлого года. С января они выявили 77,8 тысячи недочетов.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, самыми распространенными дефектами стали нарушение дорожной разметки во дворах, ямы на дорогах и мусор на контейнерных площадках.

Реклама

«Если коммунальные организации не устранили замечания в установленные сроки, то привлекаются к административной ответственности: с начала года было вынесено 937 постановлений, а общая сумма штрафов по упрощенной системе составила более 44 миллионов рублей», — сказала она.

Больше всего нарушений искусственный интеллект выявил в Домодедове, Химках и Одинцове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».