Подмосковье 14 марта 2023, 12:36 Искусственный интеллект появился в новой версии подмосковного приложения «Добродел» для iOS

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Жителям Подмосковья стало доступно приложение «Добродела» с искусственным интеллектом для устройств с операционной системой iOS. Об этом сообщила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Министр уточнила, что ранее искусственный интеллект уже начал работать в смартфонах на Android и доказал, что ему под силу классификация проблем по самым популярным категориям.

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«Благодаря нейросети отклонение таких обращений из-за неправильно выбранной темы уменьшилось на 38%», — уточнила Надежда Куртяник.

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Нейронная сеть за несколько секунд определяет проблему по загруженной в приложение фотографии. В случае, если пользователь не согласен с предложенным вариантом, он может нажать на кнопку «Другое» и вручную выбрать подходящую тему.

Новая версия приложения для iOS размещена в App Store. Владельцы смартфонов на Android могут скачать обновленное приложение в RuStore, на платформе AppGallery и в Google Play.

Ранее глава Минблагоустройства Подмосковья доложил губернатору Андрею Воробьеву, что 450 объектов благоустроят в регионе в 2023 году.

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