Подмосковье 09 марта 2023, 14:48 Искусственный интеллект начнут использовать для расчета начальной цены госзакупок в Подмосковье

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Подмосковье перешло на обязательное применение цифрового расчета начальной цены контракта 25 января. Доля таких заключенных договоров превысила 50%. В будущем в эту работу внедрят искусственный интеллект.

Как рассказали в главном контрольном управлении Подмосковья, цифровой формат НМЦК позволяет исключить нарушения и ошибки при оформлении расчетов, а также сокращает время на их подготовку. Это основа для внедрения искусственного интеллекта — он сможет контролировать превышение рыночных цен.

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Подмосковье стало лидером по цифровизации закупок. В планах на 2023 год — внедрить нейросети для рыночного метода.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут воспроизводить и в других регионах.

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