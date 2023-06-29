Подмосковье 29 июня 2023, 12:22 Искусственный интеллект начнет проверять соответствие школьных обедов с меню по фото в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Искусственный интеллект будет контролировать школьные обеды в Подмосковье с 1 сентября. Нейросеть будет использовать данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья».

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, искусственный интеллект проводит проверки завтраков в школах с мая этого года.

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«В конце учебного года нейросеть успела провести более 16 тысяч проверок. С 1 сентября умные технологии возьмут под контроль школьные обеды», — сказала она.

Каждый день ответственный сотрудник образовательного учреждения будет делать фотографии подноса с едой и загружать в мобильное приложение. Нейросеть будет проверять качество снимка и распознавать блюда, после чего сравнивать найденные продукты с утвержденным меню Роспотребнадзора. Несоответствия будут оперативно проверять сотрудники Минобразования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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