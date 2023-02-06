Подмосковье 06 февраля 2023, 17:50 Искусственный интеллект начнет отслеживать бездомных собак в Подмосковье к июлю 2023 года

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В Московской области запустят систему с искусственным интеллектом по отслеживанию бродячих собак на улицах к июлю этого года. Пилотный проект стартует впервые в России.

В интервью РИА «Новости» курирующий Минсельхозпрод зампред правительства региона Георгий Филимонов сообщил, что система будет собирать сведения с более чем 40 тысяч камер наружного наблюдения. Их установили ранее в рамках программы «Безопасный регион».

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Искусственный интеллект будет анализировать полученные данные. Так, система умеет понимать, находится ли рядом с собакой ее владелец, распознавать поводок, намордник, находится ли бродячий пес в стае.

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Филимонов напомнил, что после отлова бездомных четвероногих их чипируют и отправляют в приют.

«В Московском регионе проводится планомерная работа по снижению на улицах городов и поселков количества безнадзорных животных», — заявил Филимонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году в регионе будут активно внедрять новые технологии для улучшения уровня жизни местных жителей. Например, искусственный интеллект будут использовать в сферах общественного транспорта, уборки дворов, вывоза мусора и медицины.

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