Подмосковье 04 марта 2024, 10:33 Искусственный интеллект для заполнения медицинских карт ввели в 69 больницах Подмосковья Медиасток.рф

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Искусственный интеллект помогает врачам заполнять медкарты пациентов в Подмосковье. Возможность голосового ввода позволила сократить время на эту работу на 47%.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, такие инструменты позволяют оптимизировать и упростить работу специалистов.

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«Благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта врачи могут больше времени уделять осмотру и консультации пациентов, подготовке заключений. С момента появления голосового ввода данных удалось ускорить заполнение медкарт в среднем на 47%», — сказала она.

Голосовой ввод производят при помощи специальной гарнитуры. Врач проговаривает информацию, а система переводит ее в текст. Сейчас эту технологию используют в 69 медучреждениях региона.

«Искусственный интеллект позволяет разгрузить сотрудников, перенаправить ресурсы на решение других вопросов. Применение ИИ-технологий в здравоохранении помогает улучшить диагностику, лечение и предоставление медицинской помощи», — добавила глава ведомства.

Искусственный интеллект также используют в сфере городского хозяйства, транспорта и экологии.

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