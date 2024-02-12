Подмосковье 12 февраля 2024, 13:07 Умные дроны помогут патрулировать леса в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Квадрокоптеры с искусственным интеллектом будут помогать лесничим контролировать территории в Подмосковье. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Владислав Мурашов на рабочей встрече с коллективом Ногинского филиала «Мособллес».

«Использование дронов и систем искусственного интеллекта для обследования лесных территорий существенно снизит нагрузку на лесничих и позволит перераспределить рабочие ресурсы. Искусственный интеллект не заменит лесничего-профессионала, а поможет ему выполнять свои обязанности быстрее и эффективнее», — рассказал по результатам встречи Владислав Мурашов.

Комитет лесного хозяйства Московской области Комитет лесного хозяйства Московской области Комитет лесного хозяйства Московской области Комитет лесного хозяйства Московской области Комитет лесного хозяйства Московской области

Дроны помогут находить очаги лесных пожаров, анализировать состояние посадок, выявлять незаконные постройки. Применение технологий искусственного интеллекта поможет разгрузить работу лесничества почти на 40%.

Владислав Мурашов дал ряд поручений Комитету лесного хозяйства Московской области, которое должно подготовить предложения разработчикам беспилотных систем.

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