12 февраля 2024, 13:07
Умные дроны помогут патрулировать леса в Подмосковье
Квадрокоптеры с искусственным интеллектом будут помогать лесничим контролировать территории в Подмосковье. Об этом сообщил зампред правительства Московской области Владислав Мурашов на рабочей встрече с коллективом Ногинского филиала «Мособллес».
«Использование дронов и систем искусственного интеллекта для обследования лесных территорий существенно снизит нагрузку на лесничих и позволит перераспределить рабочие ресурсы. Искусственный интеллект не заменит лесничего-профессионала, а поможет ему выполнять свои обязанности быстрее и эффективнее», — рассказал по результатам встречи Владислав Мурашов.
Дроны помогут находить очаги лесных пожаров, анализировать состояние посадок, выявлять незаконные постройки. Применение технологий искусственного интеллекта поможет разгрузить работу лесничества почти на 40%.
Владислав Мурашов дал ряд поручений Комитету лесного хозяйства Московской области, которое должно подготовить предложения разработчикам беспилотных систем.
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