Умные камеры смогут распознавать не прошедших техосмотр перевозчиков мусора в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 17:03 Поделиться Telegram

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Viber Умные камеры смогут распознавать не прошедших техосмотр перевозчиков мусора в Подмосковье

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Минэкологии начнет использовать искусственный интеллект, чтобы определять перевозчиков мусора, не прошедших медосмотр. Технологию представили на агропромышленной выставке «Золотая осень», рассказали в ведомстве.

Глава министерства Тихон Фирсов рассказал, что ранее уже была создана платформа отслеживания перевозок строительного мусора, которая способна зафиксировать водителей без электронного талона. Теперь она может определять транспорт, не прошедший техосмотр.

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«Это очень актуально, поскольку из более чем 90 тысяч самоходных машин, зарегистрированных в Подмосковье, многие не прошли техосмотр, а значит, не имеют права на эксплуатацию. Это вопрос безопасности участников движения, их жизни и здоровья», — подчеркнул министр.

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Система анализирует изображения, полученные с дорожных камер, и проверяет документы по номеру авто. По словам операционного директора ГК «Урбантех» Михаила Родионова, разработка помогла почти вдвое сократить количество незаконных свалок в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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