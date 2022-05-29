Выпускной с вручением аттестатов прошел во Фрязинской детской школе искусств

Свидетельства об окончании Фрязинской детской школы искусств вручили выпускникам. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, но некоторые ученики признались, что тяжело покидать стены любимого учебного заведения, где они получили навыки мастерства.

В этом году предпрофессиональные программы в области музыкального, вокального и хореографического искусства успешно освоили 66 выпускников.

«Мне грустно покидать школу, оставлять учителей и учеников. Потому что со многими мы сдружились. По сути, она дала мне не только какое-то развитие музыкальное, но и новых друзей», — призналась одна из выпускниц.

Своими переживаниями о выпускниках поделилась директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко.

«Прощаться всегда печально и нелегко. Администрация и педагогический коллектив Детской школы искусств от души поздравили выпускников и пожелали счастливого пути, трудолюбия, упорства, идти вперед, достичь всех поставленных целей, найти свое место в жизни и не забывать родную школу», — подчеркнула она.

Во время обучения будущие выпускники неоднократно показывали отличные навыки на различных конкурсах. Это первые успешные шаги, которые помогут достичь успеха в выбранном направлении во взрослой жизни.