Подмосковье 06 сентября 2023, 13:33 «Искать и внедрять новое». Андрей Воробьев назвал цель съезда педиатров в Подмосковье Андрей Воробьев назвал цель съезда педиатров в Подмосковье Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

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Масштабный съезд педиатров начался в Подмосковье. Он собрал свыше семи тысяч врачей для обмена опытом и внедрения полученных знаний в работе, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На съезд прибыли медики со всей России и из-за рубежа. Многие из них присоединились ко встрече онлайн — по словам Воробьева, это представители 25 стран. Он отметил, что такие мероприятия помогают врачам искать новые методы работы и улучшать качество медицинской помощи.

Технологии развиваются, методики меняются, протоколы совершенствуются, успешные новаторы предлагают новые подходы к лечению той или иной болезни. И главная цель нашего общения — искать и внедрять новое. Андрей Воробьев

Медики обменяются опытом и поделятся уникальными подходами к работе, после чего внедрят применят их в своих учреждениях. По словам Воробьева, такие встречи помогают сфере здравоохранения постоянно развиваться.

«Люди, которые находятся в зале, — это преимущественно лидеры. Это самые любознательные, это руководители, которые, придя в свой коллектив, тоже посеют то зерно, которое позволит совершенствоваться. И тогда через какое-то время мы понимаем, что мы не топчемся на месте, а наше здравоохранение развивается», — отметил губернатор.

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