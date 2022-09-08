null | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 16:17 Поделиться Telegram

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Viber Иск за незаконную свалку в Раменском поступил в суд null pixabay.com

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В суд поступило исковое заявление, поданное в интересах Минэкологии Подмосковья. Федеральная служба судебных приставов подала иск о взыскании задолженности после ущерба почве в Раменском. Ответчиком по иску стал собственник нескольких земельных участков, на землях которого обнаружили незаконную свалку.

«Нарушение произошло в деревне Верхнее Велино, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В ходе надзорных действий был рассчитан ущерб, нанесенный незаконным размещением отходов, который превысил миллион рублей. Гражданин несколько раз обжаловал действия инспекторов эконадзора, дойдя до Верховного суда, однако уклониться от ответственности ему не удалось».

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Несмотря на все решения судов, владелец земельных участок все равно не стал добровольно возмещать ущерб. Поэтому было решено подать иск от ФССП. Как отметили в заявлении приставы, нарушителю принадлежат три земельных участка, которые расположены в деревнях Верхнее Велино и Тимонино. Если Раменский городской суд примет положительное решение, то доходы от реализации участков пойдут на погашение задолженности.

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