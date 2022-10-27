Ирину Фаевскую назначили уполномоченным по правам человека в Подмосковье | 360°

27 октября 2022, 13:39
Ирину Фаевскую назначили уполномоченным по правам человека в Подмосковье
Уполномоченным по правам человека в Подмосковье назначили Ирину Фаевскую. Ранее она работала министрам по социальным вопросам. Об этом сообщили в Мособлдуме.
Ирину Фаевскую назначили омбудсменом на 36-м заседании ведомства. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что она проработала в Подмосковье более десяти лет.
Реклама
«Все мы хорошо ее знаем, знаем о ее отзывчивости, готовности помочь, открытости. Уверен, что ее опыт, знания, личные качества позволят стоять на страже прав и свобод наших жителей», — сказал он.
Реклама
Ирина Фаевская поблагодарила депутатов за доверие и пообещала добросовестно исполнять свои обязанности.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о смене главы в Солнечногорске. Исполняющим обязанности главы стал Константин Михальников.
Мособлдума
Реклама
Реклама