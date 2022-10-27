Ирину Фаевскую назначили уполномоченным по правам человека в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 13:39 Ирину Фаевскую назначили уполномоченным по правам человека в Подмосковье

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Уполномоченным по правам человека в Подмосковье назначили Ирину Фаевскую. Ранее она работала министрам по социальным вопросам. Об этом сообщили в Мособлдуме.

Ирину Фаевскую назначили омбудсменом на 36-м заседании ведомства. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что она проработала в Подмосковье более десяти лет.

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«Все мы хорошо ее знаем, знаем о ее отзывчивости, готовности помочь, открытости. Уверен, что ее опыт, знания, личные качества позволят стоять на страже прав и свобод наших жителей», — сказал он.

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Ирина Фаевская поблагодарила депутатов за доверие и пообещала добросовестно исполнять свои обязанности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о смене главы в Солнечногорске. Исполняющим обязанности главы стал Константин Михальников.