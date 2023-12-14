14 декабря 2023, 17:08
Ирина Тернавская из Лобни стала призером областного конкурса среди диспетчеров скорой помощи
Жительница Лобни Ирина Тернавская заняла 3-е место на региональном конкурсе лучших диспетчеров скорой помощи. Она работает фельдшером по приему вызовов на Лобненской подстанции скорой помощи.
Участниками профессионального конкурса стали 50 фельдшеров и медицинских сестер, обрабатывающих вызовы на подстанциях скорой помощи в Подмосковье. Конкурс состоял из нескольких этапов, включавших проверку теории и практических навыков. Ирина Тернавская в числе призеров получила денежное вознаграждение.
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Напомним, в микрорайоне Восточный в Лобне возобновил работу доврачебный терапевтический кабинет. Там можно записаться к профильным специалистам, оформить рецепты на льготные лекарства, получить направления на лабораторные исследования и консультации по результатам анализов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.
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