Подмосковье 14 декабря 2023, 17:08 Ирина Тернавская из Лобни стала призером областного конкурса среди диспетчеров скорой помощи Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Читать 360tv в

Жительница Лобни Ирина Тернавская заняла 3-е место на региональном конкурсе лучших диспетчеров скорой помощи. Она работает фельдшером по приему вызовов на Лобненской подстанции скорой помощи.

Участниками профессионального конкурса стали 50 фельдшеров и медицинских сестер, обрабатывающих вызовы на подстанциях скорой помощи в Подмосковье. Конкурс состоял из нескольких этапов, включавших проверку теории и практических навыков. Ирина Тернавская в числе призеров получила денежное вознаграждение.

Реклама

Напомним, в микрорайоне Восточный в Лобне возобновил работу доврачебный терапевтический кабинет. Там можно записаться к профильным специалистам, оформить рецепты на льготные лекарства, получить направления на лабораторные исследования и консультации по результатам анализов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в следующем году в регионе возведут более 20 объектов здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».