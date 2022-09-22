Ирина Роднина пообщалась с жителями Химок | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 22:22 Поделиться Telegram

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Viber Ирина Роднина пообщалась с жителями Химок

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел прием жителей. К нему на приеме присоединились депутат госдумы Ирина Роднина и городской прокурор Денис Андреев.

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На встрече жительница Химок Эльвира Бадулина обратилась к главе с просьбой помочь устроить сына в детский сад № 29, который рядом с домом. Ребенок зачислили в другое дошкольное учреждение. По распоряжению Дмитрия Волошина ребенка переведут в другой сад уже в октябре.

Наталья Воложбенская и Лариса Пицик, проживающие на Первомайской улице, обратились с просьбой сделать тротуар и подъезд для машин в их дворе. По просьбе женщин строительство дороги во дворе внесут в план работ на следующий год.

Кроме того, женщины рассказали, что рядом с их домом остался строительный городок, который портит вид всего двора. Ирина Роднина пообещала помочь и направить официальное письмо в ДОМ.РФ — госкомпании, которая арендует эту территорию, с просьбой демонтировать бытовки.

Химчанка Светлана Павлова попросила сделать перерасчет за отопление и привести в порядок лоджию, которую затопило. Женщине пообещали, что специалисты проведут ремонт уже на этой неделе.

Артем и Марина Мишурины обратились к главе с похожей проблемой — их квартиру затопило из-за протечки крыши. Дмитрий Волошин поручил управляющей компании возместить ущерб семье и починить крышу.

Подобные приемы глава городского округа Химки проводит два раза в месяц.

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