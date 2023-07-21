Подмосковье 21 июля 2023, 03:30 Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина поделилась опытом поддержки бойцов в регионе на форуме ветеранов СВО в Москве Минсоц МО

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина поделилась опытом Подмосковья в поддержке бойцов и членов их семей на пленарной сессии первого форума ветеранов СВО, сообщила пресс-служба регионального министерства социального развития. Мероприятие состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

«В регионе работает 62 центра поддержки. Они помогают оформить все виды выплат, оказывают психологическую и юридическую помощь, оформляют соцобеспечение. Кроме того, центры помогают семьям ветеранов и участников боевых действий. Например, в устройстве детей в детские сады», — рассказала Каклюгина.

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Также вице-губернатор напомнила, что для детей солдат ввели освобождение от платы за детский сад, бесплатное питание в школах и колледжах, занятия в секциях и кружках, а также путевки в лагерь. Родители бойцов имеют право на бесплатные социальные услуги на дому.

Организовал форум фонд «Защитники Отечества». Ирина Каклюгина подчеркнула, что в Подмосковье работает региональное отделение организации.

«Специалисты в том числе помогают оформить льготы, организовать домашний уход и оформить инвалидность», — добавила вице-губернатор.

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