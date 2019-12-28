Иппотерапия для ребят с особенностями здоровья. В Котельниках детей лечат лошади

В Котельниках в школе конного спорта «Белка» детей лечат лошади. Иппотерапию применяют в лечении и реабилитации людей с детским церебральным параличом, синдромом Дауна, аутизмом, олигофренией и другими заболеваниями.

Влад Пронский — всадник первого уровня, входит в состав сборной России. Сейчас готовится к отборочным играм на Паралимпиаду в Токио.

Еще несколько лет назад Владислав боялся садиться на лошадь. Теперь и спину держит, и практически самостоятельно управляет питомцем. Но, как рассказала его тренер Марина Асфандиярова, успех на соревнованиях все же зависит не только от всадника, но и от лошади.

«Лошадь должна отвечать многим параметрам. Это и характер, и темперамент. Это экстерьер, то есть внешняя картинка, плюс качество движений. Все должно соответствовать», — отметила Марина Асфандиярова, тренер Владислава Пронского.

Тренируются ребята в конной выездке. Со стороны кажется, что задания просты. Например, сидя верхом, снять игрушку с шеста. Но для многих даже это непросто — учатся месяцами.

Ксения Логачева четвертый год занимается выездкой. Сначала рассчитывала только на реабилитацию, но общение с лошадьми дало эффект именно в психологическом плане — появилась уравновешенность. Бонусом — занятия развили выносливость, силу и духа, и тела.

«В первую очередь, это дает хорошую физическую реабилитацию. Каждый раз, садясь на лошадь, что-то получаешь помимо хороших эмоций. У тебя еще начинают работать те мышцы, которые в обычной жизни, к сожалению, не работают», — уточнила Ксения Логачева.

Источник фото: телеканал «360»

Иппотерапия помогает в реабилитации детей с рядом диагнозов. Среди них детский церебральный паралич, синдром Дауна, аутизм, олигофрения и другие заболеваниями. В школе содержатся порядка 50 лошадей, 16 из них специально обучены для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Нас очень часто спрашивают, почему именно иппотерапия? Почему не массаж, почему не физиолечение? Что здесь такого уникального? Мне кажется, что основное — это эмоции. Их нет ни в одном другом способе реабилитации. Когда ребенок или взрослый соприкасается с лошадью, ощущает ее силу, видит ее глаза, садится верхом, ощущает эту мощь, которую, на самом деле, подчиняется ему и добавляет новых возможностей. Возможностей движения», — объяснила Анна Пахомова, директор СШОР «Белка».

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в «Белке» занимаются 150 детей с ограниченными возможностями здоровья. В учебном центре реализуются несколько программ: иппотерапия, занятия конным спортом, спортивная подготовка к паралимпийским соревнованиям.