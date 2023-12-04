Подмосковье 04 декабря 2023, 14:38 Импортозамещение маркировочной продукции запустят в Бронницах Мининвест МО

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Импортозамещение бумажной маркировочной продукции наладят в Бронницах. Предприятие получило участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, новое предприятие планируют запустить в 2026 году.

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«Общий объем инвестиций в проект составит около 20 миллионов рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в четвертом квартале 2026 года», — сказала она.

Предприниматель занимается производством изделий из бумаги и картона на протяжении шести лет, одна он работает на контрактных предприятиях. Запуск собственного завода позволит увеличить мощности и ассортимент.

По словам главы Минимущества Натальи Адигамовой, по программе «Земля за рубль» в Подмосковье уже реализуют свыше 120 проектов.

«Благодаря программе „Земля за рубль“ компания получила в аренду землю по льготной ставке и сможет приступить к реализации своих планов. На территории производственно-складского комплекса оборудуют не только производственный цех, но и склад сырья и готовой продукции», — сказала она.

Готовую продукцию предприятие будет поставлять по всей России и в страны СНГ.

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