Иордань на карьере в Дзержинском подготовят к крещенским купаниям

В ночь с 18 на 19 января в городском округе Дзержинский будет работать одна оборудованная купель — в карьере напротив дома № 26 по улице Угрешская. Официально купания начнутся в 22:00 и продолжатся до 02:00. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Настоятель Николо-Угрешского монастыря игумен Варфоломей напомнил, что Крещение Господне — один из главных христианских праздников, в который принято окунаться в прорубь. «Перед великим православным праздником Крещения важно смыть с себя все грехи, накопившиеся за год. Но смыть — в первую очередь значит очистить душу молитвами и покаянием», — отметил игумен Варфоломей.

Заместитель главы администрации городского округа Дзержинский — начальник управления по безопасности Сергей Рассказов уточнил, что предварительно специалисты Роспотребнадзора отобрали пробу воды в купели и провели исследования отобранных проб. «Результаты исследований воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям свидетельствуют об отсутствии угрозы для здоровья граждан, принимающих участие в крещенских купаниях», — заявил Сергей Рассказов.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

По словам замглавы администрации муниципалитета, купель оборудована технически и безопасна в использовании. Она представляет собой целую конструкцию, которая установлена на специальную опору, имеет пол и ручки по бокам, а также подход в виде деревянного настила.

«В течение недели сотрудники Госадмтехнадзора проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений. Сотрудникам ЖКХ города даны поручения привести указанную территорию в нормативное состояние», — сделал акцент Сергей Рассказов.

В месте для купания будут нести службу сотрудники полиции, скорой помощи, спасатели МЧС России, специалисты ВОСВОД. Помогать в организации правопорядка будут добровольные народные дружины города и сотрудники частных охранных предприятий.

На территории купели оборудуют две палатки — для мужчин и для женщин. В них установят тепловые пушки. Рядом разместят места для отдыха горожан с лавочками и горячим чаем.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Житель Дзержинского Ярослав Омельчук принимает участие в крещенских купаниях на протяжении пяти лет.

«Окунаться первый раз в иордань я решил из-за любопытства — хотел испытать свои силы. Само по себе купание в проруби нельзя сравнить ни с чем! Это в своем роде очищение как умственное, так и духовное. Сперва ощущается небольшой холод, но после того как окунулся, организм резко согревается, и такое ощущение, что можно пойти домой босиком, как летом», — поделился Ярослав Омельчук.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Заместитель главы администрации городского округа — начальник управления по безопасности Сергей Рассказов особо подчеркнул, что гражданам не рекомендуется использовать для купания необорудованные купели, а также напомнил, что морозов на Крещение не обещают, поэтому выход на тонкий лед может быть опасен. Сотрудники ЧОП будут следить за предотвращением инцидентов.

Ожидается, что в крещенских купаниях в Дзержинском примут участие до двух тысяч человек. Если желающие окунуться не успеют это сделать до двух часов ночи, то время работы купели будет продлено.

Крещение — один из важнейших в православии праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января верующие окунаются в ледяную воду. В 2020 году для жителей Московской области подготовили около 200 специально оборудованных для купания мест. «360» подготовил карту с главными купелями.