Ионные двигатели для спутников представили разработчики из Подмосковья на выставке «Настоящее будущее»

В Сергиевом Посаде разработали ионные двигатели для спутников, которым не понадобится топливо. Изобретением уже заинтересовались в Роскосмосе, а пока его представили на выставке в Севастополе «Настоящее будущее». Всего сюда привезли 50 проектов из 13 разных городов, чтобы показать, что нас ждет в ближайшем будущем.

Источник фото: телеканал «360»

«Дело в том, что мы смогли благодаря нашим исследованиям зажечь плазму в вакууме, в принципе, история достаточно сложная. Двигатель будет работать за счет остатков атмосферы, то есть ловушка будет затягивать на себя остаточные частицы, ионизировать и ионный двигатель будет за счет этого работать», — рассказал руководитель проекта ионных двигателей Ekipo Дмитрий Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам авторов, до серийной модели при должном финансировании они смогут дойти за полтора-два года.

Источник фото: телеканал «360»

Производитель из Нижнего Новгорода ND Marine представил на выставке подлодку, предназначенную для личного пользования.

Источник фото: телеканал «360»

«Этот аппарат не требует специализированной физической подготовки. У нас внутри прочного корпуса поддерживается стандартное давление, стандартная смесь для дыхания. Поэтому от человека не требуется каких-то физических данных особых, чтобы погрузиться на 100 метров. Он залезает в купол и наслаждается красотами подводного мира», — рассказал генеральный директор ND Marine Виктор Растеряев.

Источник фото: телеканал «360»

Конечно, частных покупателей будет немного. Цена 300 тысяч долларов высока, но, с другой стороны, она ниже в два-три раза, чем у конкурентов из-за рубежа. Это даст возможность оснастить вузы и научные центры, которые занимаются изучением морей и океанов.

Источник фото: телеканал «360»

Представили на выставке и многое другое: биотехнологии, нейроинтерфейсы, беспилотные технологии, аэротакси и водородные двигатели.

Источник фото: телеканал «360»

«Настоящее будущее» — это не просто выставка, а реальная площадка для встречи изобретателей, инвесторов, правительства и широкой аудитории.

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