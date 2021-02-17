Инженеры завода в Лыткарине усовершенствовали тепловизор. Теперь он может различать объекты

На Лыткаринском заводе оптического стекла усовершенствовали тепловизор — теперь он не только измеряет температуру объектов, но и идентифицирует их. Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Новое программное обеспечение позволяет тепловизорам реагировать на все объекты в поле своего зрения, в том числе и на источники тепла, температуру которых измерять не нужно. В результате тепловизор ЛЗОС может фокусироваться только на людях, то есть целенаправленно выполняет функцию детекции лиц, не замечая тепловые помехи вокруг. Таким образом, оператор получает чистую картинку с конкретными показателями каждого человека.

«Промышленность Подмосковья в кратчайшие сроки наладила выпуск средств индивидуальной защиты, оборудования в объемах, необходимых для обеспечения санитарной безопасности в новых условиях. Перечень региональных производителей СИЗ, оборудования термоконтроля и другой продукции для борьбы с распространением коронавирусной инфекции с прямыми контактами размещен на сайте областного Мининвеста», — напомнила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Тепловизор ЛЗОС предназначен для установки в пунктах пропуска и досмотра. Повышенную температуру он определяет на расстоянии до семи метров менее чем за одну секунду. Сегодня такие устройства работают в госучреждениях и на промышленных объектах.