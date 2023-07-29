Подмосковье 29 июля 2023, 09:00 Инженеры подмосковного БТИ выполнили 9 тысяч кадастровых работ с начала года БТИ МО

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С начала 2023 года специалисты БТИ Московской области выполнили около девяти тысяч кадастровых работ для жителей региона. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений.

На днях учреждение наградило лучших сотрудников от имени министра Натальи Адигамовой. На церемонии были первый замминистра имущественных отношений Алексей Вьюрков, гендиректор БТИ Елена Казимир и сотрудники учреждения.

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«Свой вклад в общее дело вносит каждый специалист кадастровой отрасли. Выражаю благодарность кадастровым инженерам Подмосковья за мастерство, инженерную точность и ответственность при исполнении своих профессиональных обязанностей», — поздравил Вьюрков.

«Физическим лицам вы подготовили более 250 актов обследования, порядка 2,5 тысячи межевых и шести тысяч технических планов», — отметила Казимир.

Заказать кадастровые работы можно на официальном сайте БТИ Московской области, во всех отделениях учреждения и по телефону: +7(498)568-88-88.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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