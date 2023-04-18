Подмосковье 18 апреля 2023, 16:18 Инженерные соревнования среди школьников прошли в Мытищах

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Инженерные соревнования среди учеников 7-10-х классов провели в Мытищах. Участие в них приняли 15 команд.

Перед участникам инженерных соревнований стояла задача из подручных средств построить подъемный кран, который поднимет максимально возможный вес на максимальную высоту. На выполнение задания ребятам отвели два часа.

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Приближенные к реальной работе инженера условия могут помочь детям определиться с тем, стоит ли выбирать эту профессию для себя в будущем.

По словам организатора состязаний и проекта «Думай и делай» Дмитрия Коновалова, такие инженерные соревнования уже провели в Лобне, Дмитрове, Химках.

Следующая игра пройдет в селе Марфино 22 апреля. Чтобы принять участие, ребятам нужно собрать команду из четырех человек и подать заявку в проект через школьных учителей.

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