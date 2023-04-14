Подмосковье 14 апреля 2023, 12:01 Инженерные соревнования среди школьников прошли в Химках

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Инженерные соревнования провели в школе № 31 в Химках. Участие приняли ученики 10 общеобразовательных учреждений округа. Мероприятие прошло в рамках проекта «Думай — Делай» в честь Дня космонавтики.

Школьники должны были собрать макеты техники для освоения космоса. Одна из команд спроектировала луноход, продумав техническую часть для лучшей проходимости машины.

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«В соревнованиях участвовали очень талантливые ученики. Думаю, что с таким мышлением многие из них в будущем выберут технические вузы», — отметил директор школы № 26, депутат Евгений Иноземцев.

Инженерные соревнования провели при поддержке движения «Молодая гвардия» партии «Единая Россия», чтобы повысить популярность технических профессий среди школьников.

«Такие соревнования делают наших ребят сплоченнее. Когда необходимо решить сложную задачу сообща, дети учатся работать в команде», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

Победителями соревнований стали три команды. Они получили памятные подарки.

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