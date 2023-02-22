Подмосковье 22 февраля 2023, 13:36 Инженерные системы в Орехово-Зуеве модернизируют в 2023 году

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В этом году «Орехово-Зуевский городской Водоканал» запланирован ремонт инженерных систем в округе. Компания является филиалом ГУП МО «КС МО».

Так, предприятие заменит три участка сети на улицах Бирюкова, Осипенко и 1-я Песочная общй протяженностью 300 метров. Также компания обновит километровый канализационный коллектор от улицы Урицкого-Бирюкова до берега реки Клязьма в районе завода «Респиратор».

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Филиал уже начал капремонт насосного оборудования на повысительных водопроводных станциях, водозаборных узлах, канализационных насосных станциях и очистных сооружениях.

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Сейчас компания обеспечивает население порядка 130 тысяч человек.

«В эксплуатации предприятия находятся 41 артезианская скважина, объединенная в 16 водозаборных узлов, 19 станций перекачки сточной жидкости, порядка 500 километров водопроводных и канализационных сетей и межрайонные очистные сооружения производительностью 160 тысяч кубических метров в сутки», — заявил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

На данный момент в филиале открыто порядка 100 вакансий.

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