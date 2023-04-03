Подмосковье 03 апреля 2023, 13:30 Инженерные системы в 854 многоквартирных домах отремонтируют в Подмосковье в этом году

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В этом году в Московской области капитально отремонтируют инженерные системы в 854 многоквартирных домах. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

«В рамках программы капитального ремонта прошлого года на территории Московской области отремонтировано более 700 МКД по данному виду работ», — заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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По его словам, всего в 2023–2025 годах региональный Фонд капитального ремонта обновит внутренние инженерные системы в 2365 многоквартирных домах.

Специалистам предстоит привести в порядок системы центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы.

«С начала реализации программы капитального ремонта с 2014 года мы заменили внутренние инженерные коммуникации в более пяти тысячах многоквартирных домов», — дополнил гендиректор фонда Валерий Николов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в Химках началась масштабная программа модернизации теплосетей. С начала отопительного сезона от жителей поступило более четырех тысяч жалоб.

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