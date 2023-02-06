Подмосковье 06 февраля 2023, 22:46 Инженерные системы в 706 домах заменили в Жуковском за 2022 год

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В 2022 году в Жуковском инежерные сети заменили в 706 многоквартирных домах. В их числе оказался и дом ан улице Левченко, 10.

В доме, который обслуживает управляющая компания «Мира», отремонтировали розлив горячего отопления.

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«Розлив — это система горизонтальных труб, проложенных в подвальном помещении и на чердаке жилого дома, которые соединяют вертикальные стояки с теплопунктом и водомерным узлом», — объяснил сантехник УК Алексей Соколов.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил найти и устранить все причины неприятных запахов в подвалах многоквартирных домах региона. По его словам, жалобы по этому поводу продолжают поступать от местных жителей.

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