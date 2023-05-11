Подмосковье 11 мая 2023, 15:46 Инженерные системы отремонтируют в 49 домах Лобни в этом году

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Фонд капитального ремонта Московской области отремонтирует инженерные системы в 49 домах Лобни. Работы начнутся в середине этого года после определения подрядчиков.

В жилых домах отремонтируют электросети, центральное отопление, канализацию, газовое оборудование и системы водоснабжения.

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Работы пройдут на улицах Авиационной, Деповской, Мирной, Московской, Комиссара Агапова, Ленина, Маяковского, Циолковского, Чайковского, Чехова, Чкалова, Научный Городок, а также на Букинском шоссе.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антона Велиховского, внутренние инженерные системы заменят в 82 жилых домах Лобни до конца 2025 года.

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