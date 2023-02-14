Подмосковье 14 февраля 2023, 12:53 Инженерные системы обновят в Можайске до конца года Фото: Дарья П

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Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья проведет обновление инженерных систем городского округа Можайский. На работы будет направлено 1,8 миллиарда рублей.

«В округе проведем реконструкцию сетей водоснабжения, расположенных в 21 населенном пункте. Это позволит уже в конце года обеспечить качественной водой 26 тысяч человек», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

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В 2023 году в округе начнется реконструкция очистных сооружений, что позволит улучшить качество коммунальной услуги для 24 тысяч жителей города. Также капитальный ремонт выполнят на 10 ВЗУ с охватом более шести тысяч жителей.

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На обновление инженерной инфраструктуры городского округа Можайский выделено 1,8 миллиарда рублей. Работы проведут в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ. Речь шла об отоплении и электричестве.

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