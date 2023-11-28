Подмосковье 28 ноября 2023, 14:17 Инженерные системы Электростальского колледжа отремонтируют в 2024 году ГБПОУ МО «Электростальский колледж»

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Ремонт инженерных систем запланировали в 2024 году в Электростальском колледже. Соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Исполнитель должен будет выполнить аварийный ремонт внутренних систем теплоснабжения, водоснабжения, канализационных сетей, систем освещения и электроснабжения внутренних электрических сетей два раза в месяц, не включая аварийные заявки.

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Работы будут проводить в зданиях по адресам: на улице Сталеваров, 19; Спортивной, 12; Первомайской, 17, 17а, 19 и 19а.

«Закупка осуществляется за счет собственных средств организации», — уточнили в ведомстве

Заявки будут принимать до 13 декабря. Стартовая цена контракта составляет 5,5 миллиона рублей.

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