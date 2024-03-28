Подмосковье 28 марта 2024, 22:41 Инженерная школа в Дмитрове на 1,1 тысячи мест примет первых учеников в сентябре Администрация Дмитровский г.о.

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Оснащение школы в Дмитрове на 1,1 тысячи мест закончили на 98%. Полностью завершить работы и сдать объект планируют к сентябрю 2024 года. Таким образом учебное заведение в новом учебном году сможет принять первых воспитанников.

Проект является уникальным для городского округа. Новое учебное заведение будет оснащено самым современным оборудованием. Кроме того, в здании предусмотрена непривычная планировка — большие пространства коридоров, рекреационных зон, широкие удобные лестницы.

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Строительство объекта находится на постоянном контроле в администрации муниципалитета и у его главы Ильи Поночевного. Пока здание готовится к приему детей, он лично совершает инспекции и проверяет готовность объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион — лидер по строительству и обновлению школ.

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