Подмосковье 16 сентября 2023, 15:09 «Инженерная мысль и технологии». Воробьев предсказал сложные поединки на «Битве роботов» Губернатор Подмосковья Воробьев предсказал сложные поединки на «Битве роботов» Фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Определить полуфиналистов отборочного тура «Битвы роботов» станет сложной задачей, потому что все представленные машины очень сильные. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев после первой победы подмосковной команды Istok Robotics над соперниками из Москвы.

Он подчеркнул, что такие выводы можно сделать, исходя из первых двух поединков, которые прошли на площадке в городском округе Красногорск.

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«Инженерная мысль и технологии здесь имеют определяющее значение, как и навыки оператора тоже. Приятно, что здесь работают представители разных стран и разных регионов России. Молодые ребята и опытные инженеры. Поэтому хочу пожелать всем удачи», — заявил Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что Подмосковье на «Битве роботов» представила команда студентов филиала Российского технологического университета из городского округа Фрязино. Они создали и выпустили на арену робота мини-танк RedHorn весом 110 килограммов с вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту. За трехминутный поединок машина одолела робота московской команды «Матадорс».

Фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в отборочных соревнованиях принимают участие 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана. В полуфинал выйдут только 16 победителей.

Новый тур соревнований пройдет в Перми, где определят финалистов, которые встретятся на площадке в Москве. По итогам соревнований из команд-победительниц выделят суперфиналистов «Битвы роботов». Они примут участие в «Играх будущего» в Казани в следующем году.