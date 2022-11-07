Инженер из Подмосковья отправит на передовую светильники, которые не нужно подзаряжать | 360°

07 ноября 2022, 21:25
Инженер из Подмосковья отправит на передовую светильники, которые не нужно подзаряжать
Инженер из Подмосковья придумал, как оказывать посильную помощь бойцам, которые вынуждены сейчас находиться на передовой. Он начал отправлять на фронт светильники, которые не требуют подзарядки.
Сначала медная трубка и пять гвоздей превращаются в уникальный девайс. Это такой светильник, который может работать полностью без батареек и подзарядки. Прослужить он при этом может в течение пяти лет, если будет гореть 24 на 7. Для того, чтобы он начал работать, просто нужно вставить его в землю или положить в воду.
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Такую технологию разработал подмосковный инженер. «Здесь используются строительные гвозди, оцинкованные, и трубка взята от кондиционера. Происходит электрохимическая реакция между двумя вот этими металлами, разнополярными металлами», — рассказывает сам Виталий.
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Ток возникает при погружении меди и цинка в электролит. В его роли выступает вода. Аналогов такого устройства в мире пока просто нет. Теперь Вячеслав решил, что именно такие светильники отдельно нужны бойцам на передовой. Вячеслав сам был в Афганистане и знает, насколько такие вещи могут оказаться востребованными.
Эффективность таких светильников уже проверена. Сначала такие маячки создавались для того, чтобы движение на дорогах оказывалось безопаснее. Теперь Вячеслав укладывает их в коробки, которые скоро заберут волонтеры и передадут на передовую. Пока — в Горловку.
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