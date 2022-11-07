Инженер из Подмосковья отправит на передовую светильники, которые не нужно подзаряжать | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 21:25 Инженер из Подмосковья отправит на передовую светильники, которые не нужно подзаряжать

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Инженер из Подмосковья придумал, как оказывать посильную помощь бойцам, которые вынуждены сейчас находиться на передовой. Он начал отправлять на фронт светильники, которые не требуют подзарядки.

Сначала медная трубка и пять гвоздей превращаются в уникальный девайс. Это такой светильник, который может работать полностью без батареек и подзарядки. Прослужить он при этом может в течение пяти лет, если будет гореть 24 на 7. Для того, чтобы он начал работать, просто нужно вставить его в землю или положить в воду.

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Такую технологию разработал подмосковный инженер. «Здесь используются строительные гвозди, оцинкованные, и трубка взята от кондиционера. Происходит электрохимическая реакция между двумя вот этими металлами, разнополярными металлами», — рассказывает сам Виталий.

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Ток возникает при погружении меди и цинка в электролит. В его роли выступает вода. Аналогов такого устройства в мире пока просто нет. Теперь Вячеслав решил, что именно такие светильники отдельно нужны бойцам на передовой. Вячеслав сам был в Афганистане и знает, насколько такие вещи могут оказаться востребованными.

Эффективность таких светильников уже проверена. Сначала такие маячки создавались для того, чтобы движение на дорогах оказывалось безопаснее. Теперь Вячеслав укладывает их в коробки, которые скоро заберут волонтеры и передадут на передовую. Пока — в Горловку.