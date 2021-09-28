Инвестпроекты Подмосковья признали лучшими в двух номинациях премии «РОСИНФРА»

Московская область стала победителем национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в двух номинациях — «Лучший проект ГЧП в сфере ЖКХ» и «Лучший проект ГЧП в сфере городского развития». Награды в рамках Российской недели ГЧП вручили министру инвестиций региона Екатерине Зиновьевой.

В этом году мы получаем награду в статусе лучшего региона России по уровню развития ГЧП. Этого нам удалось достичь за счет плодотворного взаимодействия областного правительства с инвесторами. В результате этой работы за последние шесть лет в Подмосковье было заключено 39 ГЧП-соглашений на общую сумму свыше 188 млрд рублей, шесть из которых — на 112 млрд рублей — мы заключили в прошлом году Екатерина Зиновьева министр инвестиций, промышленности и науки Московской области

Победителями стали проекты, которые будут реализовать в Солнечногорске и Орехово-Зуевском округе.

«В Солнечногорске в рамках концессии инвестор создаст и реконструирует систему городского освещения. Экономия электроэнергии от реализации проекта составит не менее 60%, что позволит муниципалитету снизить затраты на электричество. Общий объем инвестиций концессионера в проект составит более 650 миллионов рублей», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Инвестором этого проекта выступает компания «БЛ Инжиниринг». Концессионное соглашение с предприятием заключено на 15 лет. Этот же инвестор реализует аналогичный проект по реконструкции и созданию городского освещения в Электростали.

В Орехово-Зуевском округе в рамках концессии инвестор модернизирует системы теплоснабжения и горячего водоснабжения, что улучшит качество коммунальных услуг у более 200 тысяч жителей. Модернизацией займется дочерняя структура компании«Интеллектуальные Коммунальные Системы» — ООО «ИКС Орехово-Зуево», которая направила в правительство Московской области концессионную инициативу в 2020 году. Концессия заключена на 25 лет, а проект будет реализован в четыре этапа.

«Вложения в этот проект значительные — 8,8 млрд рублей частных инвестиций», — уточнила глава регионального Мининвеста.

«РОСИНФРА» является первой и единственной премией в сфере развития инфраструктуры и ГЧП в России. В этом году ее вручают в рамках Российской недели ГЧП. По результатам 2020 года лауреатов выбрали в 14 номинациях.