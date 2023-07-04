Подмосковье 04 июля 2023, 16:11 Подмосковье привлекло 22 новых инвестора с начала года Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Корпорация развития Московской области (КРМО) подвела предварительные итоги работы с инвесторами в 2023 году, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Подмосковья. С начала года при содействии КРМО в Подмосковье привлекли 22 новых резидента.

«За первые шесть месяцев этого года при участии Корпорации развития Московской области в регион было привлечено 22 инвестора с общим объемом инвестиций свыше 27 миллиардов рублей. В результате реализации этих проектов в Подмосковье будет создано более трех тысяч рабочих мест», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

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По данным КРМО, в 2023 году самой востребованной сферой для инвесторов является металлообработка, отрасль занимает 22,7% от общего объема вложенных средств. Также среди популярных секторов остается пищевая промышленность — 18,2%. По сравнению с летом 2022 года в регионе возросло число предприятий, которые планируют реализацию проектов в химической промышленности, — с 8,8% до 13,6%. Кроме того, в этом году резиденты начали развивать новое направление — выращивание редких цветов.

Одним из самых крупных новых инвесторов в Подмосковье стала компания «Л-Пак», которая возводит на территории ОЭЗ «Кашира» завод по производству гофрированного картона и упаковочной продукции. Вложения в предприятие оценивают в 19 миллиардов рублей.

При содействии КРМО реализовывают проекты и несколько белорусских компаний. Предприятие «Юнивест» запустит производство кондитерских изделий в индустриальном парке «Лыткарино», объем инвестиций составит около 2 миллиардов рублей. Компания «ЛентаБел» откроет текстильный завод в Павловском Посаде на участке, полученном по программе «Земля за 1 рубль».

По словам генерального директора Корпорации развития Московской области Владимира Слипенькина, практически все новые резиденты стремятся создать и внедрить на предприятиях импортозамещающие технологии. Например, компания «Стимул» первой в России запустила в Волоколамске производство растительного сыра «инари», предприятие «Натуральные масла» займется производством косметических средств, в том числе и от атопического дерматита, а группа компаний «Азимут» организует выпуск изделий из нержавеющей стали.

«На текущий момент в проработке КРМО находится еще порядка 400 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 300 миллиардов рублей. Это проекты в сфере медицинской и фармацевтической промышленности, станкостроения, радиоэлектронной промышленности, переработки отходов и металлообработки и так далее. В основном это заявки от среднего бизнеса с объемом инвестиций до 500 миллионов рублей. Реализация этих проектов позволит создать в регионе около 39 тысяч рабочих мест», — подчеркнул Слипенькин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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