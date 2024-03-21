Подмосковье 21 марта 2024, 18:54 Инвестпотенциал Подмосковья для производителей полимеров продемонстрировали на «Дне партнера ЦФО» Источник фото:Кузнецов Максим

Читать 360tv в

Московская область представила инвестиционный потенциал региона на «Дне партнера Центрального федерального округа». Главной темой встречи, которую организовала компания «СИБУР Холдинг», стало развитие промышленности в сфере производства и переработки полимерной продукции.

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгения Подлипенского, в Подмосковье создана обширная индустриальная инфраструктура, включая 5 ОЭЗ, 69 индустриальных парков и 19 технопарков.

Реклама

«Крупнейшие транспортные узлы и современная логистическая инфраструктура образуют в регионе крупнейший хаб, через который транзитом проходит четверть всех грузовых перевозок в стране», — рассказал Подлипенский.

Он добавил, что инвестиционный блок Правительства Московской области активно поддерживает инвесторов, включая подбор площадок и индивидуальное сопровождение проектов.

Так, в прошлом году в Подмосковье реализовали около 450 инвестиционных проектов.

Регион активно привлекает инвесторов из разных сфер, включая предприятия химической промышленности, заключил Подлипенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».