Инвесторы вложат в Подмосковье 240 миллиардов рублей. Регион активно развивается спустя год после начала пандемии

Московская область подпишет контракты с бизнесом на сумму около 240 миллиардов долларов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью «России 24" на Петербургском международном экономическом форуме.

Привлекательно для инвестиций

По его словам, большое количество инвесторов намерены вложиться в Московскую область.

Мы подписываем порядка на 240 миллиардов [соглашений]. Порядка 50 тысяч рабочих мест. Они все от трех до пяти лет реализуются. Они просто очень разные Андрей Воробьев.

Например, «Макдональдс» расширяет свою сеть в Подмосковье. А эта корпорация, по мнению главы региона, «не идет туда, где нет жизни». Также подписываются контракты в сфере фармацевтической промышленности.

Губернатор отметил, что речь идет не просто о контрактах, а о проработанных соглашениях, которые повлекут за собой за собой «реальные инвестиции в самых разных сферах наших индустриальных парках, свободных экономических зонах».

«Это получается только тогда, когда поиск идет постоянно. Ты постоянно должен доказывать, что в твоем регионе инвестор сможет получить максимальную отдачу, максимальный эффект», — заметил глава региона.

Он обратил внимание на привлекательную географию Московской области и при этом добавил, что власти региона стараются с инвестором «максимально отрабатывать всю логику его замысла».

Инвесторы готовы вкладывать

Воробьев напомнил об удачном примере инвестиций в индустриальный парк «Есипово», где находится завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz.

«Туда идут инвесторы. Эта площадка полностью занята. Раньше индустриальные парки, их порядка 40 у нас, были заняты в среднем на 30-35%. Сегодня мы видим, что их нагрузка возросла до 50%. Поэтому ключевое — это рабочие места. Нам есть к чему стремиться», — сказал он.

Губернатор добавил, что в Подмосковье реализуются масштабные, серьезные президентские проекты, которые помогают привлекать инвесторов. Например, ЦКАД. Он притягивает к себе огромное количество компаний, логистических комплексов, промышленные и перерабатывающие производства, , интернет-торговлю.

«Нет дороги, нет жизни. Такие инфраструктурные проекты определяют дальнейшее развитие региона», — сказал глава региона.

Как эпидемия коронавируса повлияла на Подмосковье

Каждый получил серьезные, как минимум, шрамы после этого ковидного года. Сегодня цифры нас радуют за пять месяцев Андрей Воробьев.

Он объяснил, что не хочет сглазить, потому как больше половины года еще впереди. По его словам, если промышленность, экономика региона будет работать и дальше в таким темпах, то Подмосковье «будет в хорошем плюсе".

«Дай бог, чтобы так было. Поэтому много говорим про вакцинацию и просим жителей», — заметил Воробьев.

Он заметил, что пандемия заставила по-другому взглянуть на систему здравоохранения.

«Мы сегодня очень активно занимаемся ее модернизацией. По другим профилям: онкология, сердечно-сосудистые. Все другие направления. Стараемся двигаться», — добавил губернатор.

Движение идет

Несмотря на пандемию в Московской области появляются новые инвесторы. Они уже стоят завод.

«И есть те, кто развивает свое производство. Строит вторую, третью очередь. Это значит, что первый их проект, первая очередь была успешной. Значит, что у них есть рентабельность, есть спрос и технологии, которые позволяют им дальше инвестировать. И то, и другое очень ценно. Поэтому работаем и с одними, и со вторыми. Видим, что движение идет», — заявил Воробьев.

О сотрудничестве с другими странами

«С Индией мы сегодня подписали контракт по фарме. Это очень серьезное предприятие. Мы строим большое предприятие по сухим смесям строительным. Это датская компания», — рассказал губернатор.

С Нидерландами реализуется большой проект по выращиванию ягод. Также есть сотрудничество с Китаем.

«Но самое главное — и наши инвесторы молодцы. Они наращивают экспортный потенциал. если раньше мы говорили о внутреннем спросе, то сегодня их экспансия на внешние рынки. И это, конечно, радует», — резюмировал Воробьев.

О цифровой трансформации

Воробьев напомнил, что регион продолжается активно заниматься цифровизацией.

«Понимаете, когда из дома ты можешь записать ребенка в школу, можешь получить разрешительную документацию на строительство своего предприятия, завода или фабрики. Когда тебе автоматом, если положено, как многодетной или нуждающейся семье, приходят деньги. Президент в своем послании об этом говорил: максимальное цифровое удобство. Над этим мы сейчас работаем», — заявил глава Московской области.

По его словам, этим вопросом должен заниматься каждый министр региона.

«Если ты хочешь получить лицензию или в роддоме, пока мама восстанавливается, за эти 3-7 дней ты получаешь 7-11 услуг. Регистрацию СНИЛС — все то, что избавляет тебя от бегания по кругу. Это все удобство, все цифра», — заметил Воробьев.

Он добавил, что цифровизация идет не только в социальной сфере, но в и экономике.