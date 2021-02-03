Инвесторы построят 9 школ в Подмосковье в 2021 году

Инвесторы вложатся в строительство девяти новых школ в Подмосковье. Все общеобразовательные учреждения введут в эксплуатацию уже в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Московской области.

«В Подмосковье все объекты социальной инфраструктуры вводятся вместе с жилыми комплексами в рамках комплексного и устойчивого развития территорий. В этом году самую большую школу на 1500 человек за счет инвесторов введут в эксплуатацию в Люберцах (ГК «ПИК)», — рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что в этом же городском округе появятся еще две школы. В каждой из них смогут учиться по 1,1 тысячи детей. Строительством зданий занимается группа компаний «Самолет». Кроме того, школу на 1,2 тысячи учеников введут в эксплуатацию в Котельниках. Там объектом занимаются специалисты ООО «Стройсоюз».

Также на деньги инвесторов построят школу на 1160 мест в Одинцове (АО «ПИК-Регион»). Сразу две школы появятся в Балашихе. В них смогут обучать по 900 и 550 школьников. В Красногорске возведут здание на 825 мест, а в Мытищах заработает образовательное учреждение на 600 человек.