Подмосковье 31 августа 2023, 14:46 Инвесторы помогут построить еще 10 школ в Подмосковье до 2030 года ГК ФСК

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Более 10 школ построят в Подмосковье за счет инвесторов до 2030 года. Их в своих проектах реализует группа компаний «ФСК».

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новые школы смогут пойти до 10 тысяч детей. Учреждения появятся в пешей доступности от домов и будут оснащены современным оборудованием, а также спортивной инфраструктуры. Каждое из них будет иметь индивидуальный архитектурный облик в концепции жилого комплекса.

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До конца этого года будут построены школы в жилом комплексе «Первый Лермонтовский» в Люберцах, а также в ЖК «Скандинавский» в Мытищах. В следующем году новые учреждения откроют в ЖК «Римский» и «Южная Битца» в Ленинском округе. Также школы за счет инвесторов построят в ЖК «1-й Южный» и ЖК «Жаворонки Клаб».

По словам управляющего партнера компании Даромира Обуханича, новые учреждения полностью обеспечат всем необходимым — от оборудования до деталей инфраструктуры.

«Образовательные учреждения всегда занимают первое место в вопросе создания продуманной городской среды. Многие школы мы не только строим, но и полностью комплектуем всем необходимым оборудованием. Обеспечение комплексов социальной инфраструктурой не только решает вопрос обеспечения образовательной деятельности, но и снижает нагрузку на городской транспорт, так как жителям строящихся ЖК не нужно отвозить своих детей в школы в соседние районы», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

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