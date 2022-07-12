Инвесторы помогли построить 11 социальных объектов в Подмосковье за полгода

За первые шесть месяцев года в Подмосковье было построено 11 объектов социальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств. Эти школы, детские сады и поликлиники возведены силами инвесторов, осуществляющих жилую застройку в регионе.

Одна большая школа на 1600 человек появилась в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе. Еще одна, на 400 мест, построена вблизи деревни Горки Ленинского округа.

За счет инвесторов в Подмосковье возведено четыре детских сада, которые могут посещать в общей сложности 800 детей. Эти новые учреждения дошкольного образования появились в ЖК «Большое Путилково» (Красногорск), ЖК «Серебрица» (Красногорск), вблизи поселка Нахабино и в городе Дзержинском.

Сразу четыре объекта здравоохранения введены в эксплуатацию в первом полугодии 2022 года. Это встроенная поликлиника на 100 посещений в смену в Дзержинском, встроенная поликлиника на 46 посещений в смену в ЖК «Зеленые Аллеи» (Видное), диализный центр в Наро-Фоминске и кабинет врача общей практики в ЖК «Серебрица» (Красногорск).

Кроме того, инвесторы построили один физкультурно-оздоровительный комплекс. Он находится в Подольске на улице Первомайской.

«Мы понимаем, что строительство жилья без социальной инфраструктуры невозможно. Для комфортного проживания люди должны быть обеспечены школами, детскими садами, медицинскими учреждениями, культурными и спортивными центрами. В Подмосковье идет их активное строительство как по государственной программе, так и силами инвесторов-застройщиков. Мы уделяем этому вопросу особое внимание», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.