Подмосковье 27 декабря 2022, 10:27 Инвесторы Подмосковья подали 6 заявок на получение земли без торгов онлайн с начала декабря

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Получить землю в аренду без торгов предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн. Услугу перевели в электронный формат 1 декабря, и за это время заявки подали шесть инвесторов. Об этом сообщили в Мининвесте региона.

Предприниматели могут получить участок в аренду без торгов для реализации масштабных инвестпроектов, а также для строительства социальных и коммунальных объектов. Глава Мининвеста — зампред правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что на рассмотрении сейчас находятся шесть заявок, которые планируют построить в области спортивный комплекс, дома быта, административно-деловые центры и другие объекты.

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«Сейчас все заявки находятся на рассмотрении профильных ведомств», — добавила она.

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Подать заявку предприниматели могут через «Госуслуги». Ее рассмотрят в течение 44 дней. Подобрать участок можно на инвестиционной карте региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что один из ключевых факторов успеха Подмосковья — эффективная командная работа. Он выразил надежду, что органы власти продолжат взаимодействовать, чтобы сохранить лидерские позиции области в федеральных рейтингах.