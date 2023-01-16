Подмосковье 16 января 2023, 15:37 Инвесторы открыли в Подмосковье более 450 производств в 2022 году Число проектов импортозамещения в Подмосковье в этом году доведут до 57 Пресс-служба губернатора Московской области

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Действующие в Московской области меры поддержки предпринимателей и инвесторов позволили реализовать в регионе 463 крупных проекта, из которых 21 работает по программе импортозамещения. В этом году в Подмосковье планируют открыть еще 57 производств для замены товаров ушедших с российского рынка западных компаний. Об этом заявила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что открытые инвесторами предприятия обеспечили работой 90 тысяч жителей Подмосковья.

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«Хотелось бы отметить и заполняемость наших индустриальных парков, площадок. Она сейчас составляет 82% — +10% мы сделали. Было 72%. И, что важно, мы в шесть с половиной раз больше земли предоставили бизнесу в индустриальных парках за прошлый год», — добавила заместитель председателя правительства.

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Зиновьева напомнила, что в прошлом году в Подмосковье впервые в России выдали промышленный ипотечный кредит. В этом году власти планируют заключить не менее 40 договоров с предпринимателями. Кроме того, в Подмосковье все оформление субсидий для бизнеса перевели в цифровой вид.

Заместитель председателя правительства подчеркнула, что главной движущей силой развития экономики региона стали представители малого и среднего бизнеса.

«Мы подвели итоги года — у нас 411 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Наш темп роста — 5,7%. Мы выше в два раза, чем в среднем по стране», — подчеркнула Зиновьева.

Для того, чтобы еще больше упростить работу подмосковным предпринимателям, в регионе запустили новую систему обработки обращений и жалоб. Она станет работать через Центр управления регионом (ЦУР). Обратиться за помощью бизнесмены смогут через раздел на портале «Добродел».