Инвесторы модернизировали завод и построили новый склад в Волоколамске. Там создадут 350 рабочих мест

В Волоколамске инвесторы модернизировали кабельный завод и построили склад. Они вложили в строительство логистического комплекса 500 миллионов рублей. Здание делится на три секции, в которых можно хранить готовый товар и заниматься производством. На втором ярусе разместилась офисная часть.

Источник фото: телеканал «360»

«В данный момент привлечены инвестиции порядка 500 миллионов рублей. Мы находимся на завершающей стадии строительства. Уже планируем финальный этап — заливка полов. В данный момент происходит монтаж инженерных сетей», — рассказал Георгий Карпенко, генеральный директор ООО «Сычево-Логистик».

На складе можно как хранить готовый товар, так и развернуть целое производство. Система пожарной безопасности продумана до мелочей.

Источник фото: телеканал «360»

На территории комплекса, а это целых 15 тысяч квадратных метров, создадут 250 рабочих мест. Строительные работы на складе планируют закончить к октябрю этого года.

Пока в логистическом комплексе идут финальные работы, местные инвесторы реконструировали и кабельный завод. Теперь на предприятии трудятся не 20 человек, а больше ста специалистов. Поменяли 90% оборудования. Теперь завод производит в пять раз больше продукции.

Источник фото: телеканал «360»

«В 2019 году нами было приобретено предприятие в городе Волоколамске, бывший кабельный завод. Предприятие находилось на стадии банкротства. Мы купили предприятие и в кратчайшие сроки провели реконструкцию, модернизацию полностью всего производственного процесса», — отметил Виталий Стоян, генеральный директор ООО «МКЗ».

Останавливаться инвесторы не собираются. В планах — расширить производство и увеличить число рабочих мест.