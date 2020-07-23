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    23 июля 2020, 16:55

    Инвесторы модернизировали завод и построили новый склад в Волоколамске. Там создадут 350 рабочих мест

    Алена Собкалова , Анастасия Соловьева , Майя Рыженкова

    В Волоколамске инвесторы модернизировали кабельный завод и построили склад. Они вложили в строительство логистического комплекса 500 миллионов рублей. Здание делится на три секции, в которых можно хранить готовый товар и заниматься производством. На втором ярусе разместилась офисная часть.
    Инвесторы модернизировали завод и построили новый склад в Волоколамске. Там создадут 350 рабочих мест | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «В данный момент привлечены инвестиции порядка 500 миллионов рублей. Мы находимся на завершающей стадии строительства. Уже планируем финальный этап — заливка полов. В данный момент происходит монтаж инженерных сетей», — рассказал Георгий Карпенко, генеральный директор ООО «Сычево-Логистик».

    На складе можно как хранить готовый товар, так и развернуть целое производство. Система пожарной безопасности продумана до мелочей.

    Инвесторы модернизировали завод и построили новый склад в Волоколамске. Там создадут 350 рабочих мест | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    На территории комплекса, а это целых 15 тысяч квадратных метров, создадут 250 рабочих мест. Строительные работы на складе планируют закончить к октябрю этого года.

    Пока в логистическом комплексе идут финальные работы, местные инвесторы реконструировали и кабельный завод. Теперь на предприятии трудятся не 20 человек, а больше ста специалистов. Поменяли 90% оборудования. Теперь завод производит в пять раз больше продукции.

    Инвесторы модернизировали завод и построили новый склад в Волоколамске. Там создадут 350 рабочих мест | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «В 2019 году нами было приобретено предприятие в городе Волоколамске, бывший кабельный завод. Предприятие находилось на стадии банкротства. Мы купили предприятие и в кратчайшие сроки провели реконструкцию, модернизацию полностью всего производственного процесса», — отметил Виталий Стоян, генеральный директор ООО «МКЗ».

    Останавливаться инвесторы не собираются. В планах — расширить производство и увеличить число рабочих мест.

    Новости SMI.FM