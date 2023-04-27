Подмосковье 27 апреля 2023, 10:50 Инвесторы из Индии получат поддержку «Сбербанка» для выхода на рынок Подмосковья Мининвест

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Встреча с представителями «Сбербанка» прошла в Нью-Дели при участии делегации подмосковного Мининвеста. На нем обсудили содействие индийскому бизнесу при реализации инвестпроектов в регионе.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, объем инвестиций индийских компаний в экономику региона достиг 11 миллиардов рублей. В работе находятся проекты еще на восемь миллиардов.

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«Для эффективной реализации инвестпроектов за рубежом инвестору необходимы надежные партнеры. В идеале в этой роли должно выступать не только правительство региона, где реализуется проект. В качестве такого партнера необходимо иметь и надежную кредитную организацию», — сказала она.

По итогам встречи Мининвест рассчитывает на приток новых инвестиций в регион.

Филиал «Сбербанка» работает в Индии с 2010 года и предоставляет банковские гарантии, корпоративное финансирование совместных предприятий, а также консультирует бизнес, выходящий на российский рынок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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