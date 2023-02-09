Подмосковье 09 февраля 2023, 13:22 Инвесторов призвали помочь достроить Никольский храм в Подольске

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Настоятель Никольского храма в Подольске Алексей Суриков попросил спонсоров помочь в завершении строительства объекта. Работы по возведению здания приостановили в 2015 году.

«Стройка законсервирована, к сожалению, <…> потому что нет финансирования», — сообщил иерей Алексей Суриков.

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Сейчас объект в микрорайоне Кузнечики построили на 60%. В храме возвели стены, подвели отопление и водоснабжение. Религиозная организация занимается проектной документацией.

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На данный момент богослужения совершают во временном храме. В воскресенье служат две литургии, так как постройка не вмещает большое количество прихожан. Некоторые из них молятся на улице.

«В 2009 была построена эта деревянная часовня. При нашем приходе действует детская воскресная школа», — сообщил Суриков.

Также при храме работает кружок по золотошвейному шитью и филиал Библейско-богословских курсов Коломенской духовной семинарии для взрослых.

В администрации Подольска сообщили, что к 1 марта будет готово заключение о состоянии долгостроя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что о возобновлении строительства храма просили местные жители. Глава региона согласился с тем, что объект необходимо достроить.

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