Подмосковье 19 декабря 2022, 23:37 Инвесторов ОЭЗ «Ступино Квадрат» обеспечили постоянной поддержкой Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Евдокимова рассказала о поддержке инвесторов Пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Инвестиционные компании, открывшие свои производства в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», получают постоянную поддержку все время своей работы. Об этом «360» рассказала управляющий партнер территории Екатерина Евдокимова.

Она подчеркнула, что это позволяет сохранить интерес резидентов особой экономической зоны и поддержать теплую дружескую атмосферу взаимопомощи.

Реклама

«Мы очень плотно работаем с нашими инвесторами. Мы в постоянном контакте. Вне зависимости от того, когда инвестор приобрел у нас землю, мы продолжаем сопровождать его на всем протяжении жизненного цикла завода. Поэтому наши предприятия продолжают расти, продолжают развиваться», — заявила Евдокимова.

Реклама

Московская область сохранила свою инвестиционную привлекательность для бизнеса в 2022 году. Компании продолжают вкладывать средства в открытие новых производств и расширяя уже действующие фабрики и заводы.

По оценке подмосковного Министерства инвестиций, промышленности и науки объем инвестиций в основной капитал области превысит один триллион рублей.

Благодаря открытию новых производств в регионе создали 52 тысячи рабочих мест для жителей. Бизнес в Московскую область привлекает всесторонняя поддержка со стороны властей. По поручению губернатора Андрея Воробьева предприниматели могут рассчитывать на получение бесплатных участков земли и льготные кредиты.