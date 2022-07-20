Инвесторам предложили выбрать из 50 участков для строительства отелей в Подмосковье

Более 50 участков для строительства гостиниц доступно на инвестиционной карте Подмосковья. Предприниматели могут выбрать один из них в режиме онлайн. Об этом сообщила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Подобрать площадку для размещения бизнеса в Московской области предприниматели могут онлайн. Для этого мы обновили инвестиционную карту, где на данный момент отображена информация о пяти тысячах объектов различного назначения. В частности, предпринимателям доступно 53 свободных земельных участка для строительства гостиниц», — отметила Зиновьева.

Она уточнила, что площадки находятся в государственной и частной собственности. В качестве примера она привела участок в Рузском городском округе. Там бизнесменам предлагается 160 гектаров земли рекреационного назначения. Объект находится в муниципальной собственности и относится к категории «Земли особо охраняемых территорий».

Как подчеркнула глава подмосковного Мининвеста, инвесторы могут использовать участки для открытия баз отдыха, оздоровительных лагерей и других учреждений. Подобрать площадку и подать заявку на его получение можно на Инвестиционном портале Московской области.