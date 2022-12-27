Подмосковье 27 декабря 2022, 15:46 Инвесторам Подмосковья предложили привлечь финансирование на льготных условиях

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Инвесторам Московской области предложили принять участие в конкурсе «Регионы — устойчивое развитие» и привлечь финансирование на льготных условиях.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области отмечает, что ежегодный объем программы конкурса для обеспечения финансирования проектов на территории Подмосковья составляет до 100 миллиардов рублей.

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Привлечь средства можно для реализации проектов по новому строительству, реконструкции, модернизации, перепрофилированию, локализации и импортозамещению.

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Условия кредитования по программе «Регионы — устойчивое развитие» выгоднее рыночных: ставка по кредитам составляет от 3 до 5% годовых, а срок реализации проекта не превышает 15 лет. К тому же, инвестору предоставляются финансовые каникулы на уплату долга сроком до двух лет и на уплату процентов до девяти месяцев.

Компания «Авангард-Модуль» ранее вступила в программу и за счет привлечения финансирования реализовала проект строительства транспортно-пересадочного узла с объемом инвестиций 187 миллионов рублей.

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