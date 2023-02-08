Подмосковье 08 февраля 2023, 12:17 Инвесторам Подмосковья напомнили о возможности получить бесплатное сопровождение проектов

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Центр содействия строительству Подмосковья работает с 2017 года и помогает инвесторам в решении любых вопросов, касающихся строительства коммерческих объектов: от идеи до регистрации прав. Все услуги предоставляются бесплатно.

Чтобы попасть на сопровождение в ЦСС, нужно позвонить или оставить заявку по единому номеру 8 (498) 602-00-00 или на порталеcss-mosreg.online.

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За каждым проектом закрепляется персональный менеджер, который будет помогать инвестору на всех стадиях реализации. Он подготовит пошаговую инструкцию, устранит административные барьеры при получении согласований и будет всегда на связи.

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Попасть на сопровождение ЦСС возможно на любой стадии реализации проекта — от идеи или уже перед самым вводом объекта в эксплуатацию.

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