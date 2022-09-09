Подмосковным инвесторам напомнили о возможности получить бесплатную помощь по вопросам строительства | 360°

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Подмосковным инвесторам напомнили о возможности получить бесплатную помощь по вопросам строительства

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Центр содействия строительству работает в Подмосковье с 2017 года. Менеджеры ведомства бесплатно помогают инвесторам и застройщикам в реализации проектов.

Чтобы получить сопровождение ЦСС, необходимо обратиться по номеру 8-498-602-00-00 или онлайн на портале ведомства. После подачи заявки к проекту прикрепят менеджера, который будет следить за каждым этапом его реализации. Так, специалист подготовит дорожную карту, поможет решить административные вопросы и согласовать разрешения. Получить помощь можно на любом этапе реализации проекта.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12. Глава региона пообщался со строителями и вручил им памятные благодарности.

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